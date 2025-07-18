Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске идет по графику

Строительство шести гостиниц второго этапа завершено более чем на 50%

Полным ходом идет реализация проекта по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. На строительной площадке ежедневно трудятся более 600 рабочих. Строительство шести гостиниц второго этапа завершено более чем на 50%, а объекты третьего этапа находятся в стадии возведения, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Кампус создается по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», стройка находится под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Во время встречи с президентом в Магнитогорске глава региона подчеркнул: кампус находится в числе ключевых инфраструктурных проектов региона, строительство объекта идет в соответствии с графиком.

«Создание кампуса в Челябинске является приоритетным направлением развития региона. Мы создаем тот задел, который очень нужен для наших предприятий, для решения задач, которые поставил перед нами президент», — отметил глава региона.

Уже полностью готовы коробки двух семиэтажных зданий и четырех шестнадцатиэтажных, ведутся отделочные, фасадные и электромонтажные работы, монтаж лифтового оборудования, установлены оконные конструкции.

В сентябре 2026 года в новые гостиницы смогут заселиться более 3 тысяч человек. Также на территории кампуса появится физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

В марте этого года было получено разрешение на строительство объектов третьего этапа, и уже сейчас полностью готов фундамент для многофункционального модульного конференц-зала. Инфраструктура комплекса объединит в себе современные залы с гибкой планировкой и пространства для коворкинга.

Одновременно ведутся земляные работы для строительства уникального учебно-научного комплекса.

«Это „ядро“ нашего кампуса, именно здесь будет создана передовая инфраструктура и среда для работы научных команд. В нем разместятся более 40 лабораторий. Они будут открыты совместно с индустриальными партнерами —ведущими предприятиями региона. Сейчас вузы работают над смысловой составляющей — продуктовыми программами кампуса, которые будут представлены на заседании комиссии по научно-технологическому развитию заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко», — отметил министр образования и науки региона Виталий Литке.

Проект кампуса предусматривает создание современной образовательной инфраструктуры общей площадью 121,8 тысячи квадратных метров, предназначенной для студентов семи вузов региона: это Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Международный институт дизайна и сервиса, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.