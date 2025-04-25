В Челябинске стартовал ключевой этап строительства межуниверситетского кампуса

Учебно-научный корпус станет сердцем учреждения во всех смыслах

На стройплощадке межуниверситетского кампуса в Челябинске вновь закипела работа, здесь стартовал третий, ключевой, этап, в течение которого будут возведены два корпуса — многофункциональный и учебно-научный, призванный стать ключевым научным пространством кампуса, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Котлован под учебно-научный корпус (УНК) уже готов, забиваются сваи черновых полов многофункционального корпуса. Параллельно ведется подготовка к следующему шагу — бетонированию оснований.

Напомним, проект третьего этапа получил положительное заключение государственной экспертизы месяц назад. УНК станет ключевым научным пространством кампуса. Здесь на площади более 40 тысяч квадратных метров разместят более 40 лабораторий, трансформируемые аудитории, коворкинги, рекреационные зоны и ботанический сад под стеклянной крышей.

Предполагается, что это будет ключевое научное пространство кампуса, спроектированное для междисциплинарного взаимодействия и проведения передовых исследований.

Также продолжаются работы на объектах второго этапа, включающего шесть гостиниц для студентов, преподавателей и экспатов. Каркасы зданий полностью возведены, на площадке трудятся около 350 специалистов. На ряде этажей ведется черновая отделка: начаты штукатурные работы, заливка черновых полов, параллельно ведется монтаж инженерных сетей. На фасадах всех зданий активно идут работы, а в ближайший месяц планируется завершение наружных сетей. По завершении строительства эти объекты обеспечат размещение более 3 тысяч человек.

Челябинский кампус возводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее ИА «Первое областное» рассказывал и показывал, как живут студенты новых гостиниц челябинского кампуса. Добавим, возможности челябинского кампуса востребованы в том числе у иностранных студентов.