Челябинский губернатор получил 7 552 обращения на прямую линию

Без ответа не останется ни один вопрос

Завершилась прямая линия губернатора Челябинской области — на нее поступило более 7,5 тыс. обращений от южноуральцев. Часть вопросов были решены прямо в ходе прямого эфира, все остальные обращения будут отработаны в ближайшее время, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Топ-5 волнующих жителей региона тем выглядит традиционно: это жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, проблемы здравоохранения, благоустройство территорий и развитие транспортной системы. Очень много вопросов было посвящено социальному обслуживанию. Так, в течение часа после обращения на прямую линию был решен вопрос о предоставлении услуг соцработника семье, которая не могла добиться этого год. Были вопросы по развитию системы образования, по газификации, строительству, проблемам дольщиков, ценам и зарплатам и многим другим сферам жизни.

Были и благодарности. Так, один из позвонивших в студию челябинцев отметил, что за последние несколько лет южноуральская столица заметно изменилась, налаживается ситуация с общественным транспортом, меняется настроение в городе, и в этой связи высказал опасение, что позитивные перемены могут прекратиться.

Алексей Текслер, в свою очередь, развеял опасения своего собеседника и заверил, что считает все сделанное для улучшения региона только началом своей работы.

«Я уже не в первый раз слышу такие слова. Отвечу так: мы только начали. Я точно не остановлюсь и обещаю, что будем менять наш регион к лучшему. Нужно работать. И я к каждому сейчас обращаюсь: мы все вместе делаем наш регион лучше, и каждый может внести свою лепту в эти изменения», — сказал губернатор.



В ходе прямой линии глава региона поставил задачи перед всеми министерствами и ведомствами, которые должны в ближайшее время отработать каждое обращение из числа поступивших.

«На все вопросы, которые не могли по понятным причинам прозвучать, их очень много, мы ответим, дадим обратную связь. Я хотел бы обратиться ко всем представителям власти: конечно, проблемы еще остаются, но нет никаких обстоятельств, чтобы их не решать. Поэтому ставлю такую задачу. У нас замечательный, мощный, крепкий регион, мы очень много делаем для победы, а сегодня самая важная победа — то, что делает наша страна под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина. Давайте объединимся и этой победы достигнем. Мы много делаем сейчас, но нужно делать еще больше. Всем огромное спасибо. Будем развивать наш регион дальше», — сказал Алексей Текслер.