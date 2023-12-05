Алексей Текслер анонсировал второй «Дорожный рывок» в Челябинской области

До конца 2023 года для каждого муниципалитета будет разработана пятилетняя программа строительства и ремонта дорог

До конца текущего года на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области появятся пятилетние программы строительства и ремонта дорог в каждом городе и районе региона. Такое поручение губернатор Алексей Текслер дал в ходе прямой линии.

По словам главы региона, на Южном Урале за последние годы в три раза увеличено число ремонтируемых и строящихся дорог, и жители муниципалитетов это замечают.

«Многие десятилетия этой теме, конечно, не уделяли столько внимания, сколько надо, но мы в этом направлении движемся. Понятно, что каждый житель хочет увидеть обновленной свою дорогу, и поэтому мы сделали пятилетнюю программу по всем нашим региональным дорогам, а до конца года такие программы должны быть подготовлены по каждому муниципалитету. Их можно будет найти на сайте Миндортранса. Кроме того, главы должны работать с населением, объяснять, а главное, исполнять планы», — отметил Алексей Текслер.

Тему дорожного ремонта подняла в эфире жительница села Песчаного (Увельский район).

«Дорога 6 км от поворота до села в безобразном состоянии. Автобус ходит только утром, везет рабочих на работу и вечером с работы, выехать из села в райцентр можно только на такси, но и таксисты не хотят ехать по этой дороге или задирают непомерные цены. Чтобы попасть в больницу, пенсионерам или мамам с больными детьми надо потратить 800 рублей. Мы уже написали обращение к Вам, будет ли включена дорога в план строительства в ближайшее время?» — обратилась к губернатору Марина Ивановна.

Алексей Текслер во время прямого эфира попросил главу Увельского района Сергея Рослова прямо сейчас выехать на место и отчитаться.

«Я предполагаю, что дорога, о которой идет речь, гравийная или щебеночная. Могу сказать, что за последние пять лет мы 90 км таких дорог перевели в асфальт, но, конечно, есть над чем работать», — отметил губернатор.

Он еще раз заверил южноуральцев, что дорожные строительство и ремонт останутся среди безусловных приоритетов властей региона.

«Чтобы все проблемы закрыть, понадобится время, но мы продолжим эту сферу финансировать», — резюмировал Алексей Текслер.