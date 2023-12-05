Работы по газификации деревень в Катав-Ивановском районе стартуют в 2024 году

Газопровод длиной порядка 50 км соединит три населенных пункта

В 2024 году в Катав-Ивановском районе начнется проектирование газопровода — он соединит три деревни, жители которых в ходе прямой линии губернатора Челябинской области пожаловались на то, что до сих пор, в XXI веке, топят дома дровами.

«Уважаемый Алексей Леонидович, мы, жители деревень Первуха, Меседа и Тюлюк, до сих пор отапливаем дровами не только дома, но и садики и школы. Дровами свои базы топит бизнес. Это огромные расходы, да и леса все меньше, жалко природу. Молодым тоже интересно было бы жить и работать у нас, развивать туризм, например, но как только узнают про дровяное отопление — сразу отказ. Поэтому вопрос этот для нас сегодня один из самых злободневных», — рассказали селяне в ходе прямого включения.

Глава региона заверил: планы по газификации территории уже есть.

«Полностью согласен — потребность такая есть и для жителей, и для бизнеса. Это очень перспективная территория, тем более в свете того, что мы планируем активизировать развитие туристического направления, и газ поможет нам обеспечить комфортабельные условия для наших гостей и, в первую очередь, разумеется, для наших жителей. Принципиальное решение по газификации мы приняли, со следующего года начинаем достаточно серьезный проект — протянем более 40 километров газопровода до Тюлюка», — сказал Алексей Текслер.

Как уточнил глава Минстроя Юлий Элбакидзе, проект стартует в 2024 году, деньги в областном бюджете на эти цели предусмотрены.

«Протяженность газопровода, который соединит Первуху, Меседу и Тюлюк, составит 48 километров. Планируем начать проектирование, разделить его на этапы, чтобы в максимально короткие сроки пройти первый и уже начать монтажные работы», — отчитался министр.

Губернатор напомнил, что область ежегодно направляет на газификацию серьезные средства и Южный Урал находится в числе лидеров среди субъектов РФ по ее темпам.

«У нас уровень газификации составляет порядка 77%, это больше, чем во многих регионах. Но, разумеется, для тех, у кого до сих пор нет газа, это не аргумент — людям нужен газ, это сделает их жизнь комфортной. Поэтому продолжим этим заниматься», — подчеркнул Алексей Текслер.