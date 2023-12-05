В Челябинской области проиндексируют зарплаты бюджетников

Это произойдет уже с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года все региональные и муниципальные бюджетники в Челябинской области будут получать увеличенную зарплату. Их доходы будут проиндексированы. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Подчеркну, что индексация коснется как региональных, так и муниципальных бюджетников. Повышение зарплат будет единым. В том числе повышение затронет оклады указных категорий, которых у нас 12», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал выплаты для поддержки молодых учителей, которые учительствуют первый год.