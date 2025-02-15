Главный аллерголог Челябинска Юлия Покалюхина рекомендует землякам начать подготовку к сезону цветения с начала марта. Из-за теплой зимы и ранней весны сезон цветения в этом году начнется раньше обычного.
Если в России не похолодает и не пойдут снегопады, ольха и береза начнут цвести уже в марте. Поэтому с начала месяца аллергики могут начинать прием препаратов, которые подготавливают организм к сезону цветения. А когда пыление достигнет пика, подключать антигистаминные препараты.
«Что это за лекарства, пациенты знают от своего лечащего врача. Все препараты назначаются индивидуально», — замечает Юлия Покалюхина.
Часть пациентов начали подготовку к сезону цветения еще в декабре. Они проходят аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ): каждый день принимают малые дозы аллергена, чтобы их организм не реагировал на возбудителя в сезон цветения.
«Они успеют набрать нужную дозу к началу цветения. А вот те пациенты, которые опоздали и начали АСИТ-терапию лишь в феврале, набрать нужную дозу уже не успеют. В следующем году им придется начинать АСИТ-терапию по новой», — говорит доктор.
В России, кстати, вызывать аллергию способны до 200 видов растений, цветущих с середины весны до конца лета.
Аллергия может развиться на самые разные раздражители, но чаще всего бывает на пыльцу растений, шерсть животных и продукты питания. Является ли мифом то, что аллергия бывает от конкретной еды, читайте в отдельном материале.
Антибиотики, стресс и болезни желудка — челябинский врач назвала провокаторов аллергии.