Челябинский аллерголог советует заняться профилактикой аллергии с начала марта

Сезон цветения в этом году стартует раньше обычного

Главный аллерголог Челябинска Юлия Покалюхина рекомендует землякам начать подготовку к сезону цветения с начала марта. Из-за теплой зимы и ранней весны сезон цветения в этом году начнется раньше обычного.

Если в России не похолодает и не пойдут снегопады, ольха и береза начнут цвести уже в марте. Поэтому с начала месяца аллергики могут начинать прием препаратов, которые подготавливают организм к сезону цветения. А когда пыление достигнет пика, подключать антигистаминные препараты.

«Что это за лекарства, пациенты знают от своего лечащего врача. Все препараты назначаются индивидуально», — замечает Юлия Покалюхина.

Часть пациентов начали подготовку к сезону цветения еще в декабре. Они проходят аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ): каждый день принимают малые дозы аллергена, чтобы их организм не реагировал на возбудителя в сезон цветения.

«Они успеют набрать нужную дозу к началу цветения. А вот те пациенты, которые опоздали и начали АСИТ-терапию лишь в феврале, набрать нужную дозу уже не успеют. В следующем году им придется начинать АСИТ-терапию по новой», — говорит доктор.

В России, кстати, вызывать аллергию способны до 200 видов растений, цветущих с середины весны до конца лета.



Аллергия может развиться на самые разные раздражители, но чаще всего бывает на пыльцу растений, шерсть животных и продукты питания. Является ли мифом то, что аллергия бывает от конкретной еды, читайте в отдельном материале.

Антибиотики, стресс и болезни желудка — челябинский врач назвала провокаторов аллергии.