Антибиотики, стресс и болезни желудка: челябинский врач назвала провокаторов аллергии

Болезнь может начаться даже в 70 лет

Одно из самых неприятных болезненных состояний у человека связано с аллергией. Может ли это заболевание проявиться впервые у взрослого человека и как с ним бороться, мы спросили врача-аллерголога ГКБ № 1 Елену Скороход.

— К нам обращаются люди разных возрастных категорий: и 20 лет, и 40, и 70. Аллергия может начаться в любом из этих возрастов. Причины разные. У кого-то есть генетическая предрасположенность, для кого-то имеют значение факторы окружающей среды, хронические заболевания и даже стрессы.

Резкого роста числа пациентов я не отмечаю. Но по своим наблюдениям могу сказать: чем больше челябинцы пьют лекарств и лечатся антибиотиками, чем чаще страдают от воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, тем больше риск столкнуться с аллергопатологией.

— С какими жалобами обычно идут пациенты?

— Симптомы аллергии бывают разные, начиная с аллергического конъюнктивита, аллергического ринита и аллергической бронхиальной астмы до атопических дерматитов, аллергических реакций по типу крапивницы и отека Квинке.

Как правило, изначально такой пациент попадает на прием к терапевту. А уже участковый врач в ходе приема решает, необходима ли консультация аллерголога. А мы проводим специфическую диагностику, выявляем причинно-значимые аллергены.

— Означает ли это, что после первого проявления аллергии эти симптомы будут периодически проявляться?

— У большинства симптомы будут носить хронический характер. А у кого-то лишь острые эпизоды. Например, человек принял лекарство, на которое у него аллергия, и произошел рецидив. Если не сталкиваться с аллергеном, аллергии не будет.

— Каким образом вы выявляете аллерген, опасный для человека?

— Для начала у каждого пациента врач собирает аллергоанамнез. В ходе беседы мы стараемся уточнить, на что же могла случиться реакция. Потом проводим кожные аллергопробы. На заключительном этапе определяем уровень специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови.

— Сегодня частные лаборатории предлагают широкий спектр анализов для определения причины аллергии. Многие люди в поисках значимого аллергена оставляют там состояние. Стоит ли заниматься самодиагностикой?

— Если человек желает знать, есть ли у него аллергия на какой-то конкретный аллерген, на две-пять позиций, конечно, можно пойти в лабораторию и сдать кровь на определение уровня специфического иммуноглобулина Е к какому-то аллергену.

Если же человек четко не понимает, на что нужно провериться, лучше всего пойти к аллергологу. Мы ориентируем пациентов и по аллергенам (что нужно сдавать, а что не нужно), и по лабораториям, потому что и реактивы у разных лабораторий разные.

Иногда пациенты сдают много лишних анализов. Например, есть анализ по выявлению аллергии на шоколад. Но состав у всех плиток разный, и ответ лаборатории в этом случае не имеет диагностической значимости.

— Может ли в течение жизни меняться способность организма реагировать на аллергены? Например, сегодня есть аллергия на кошку, а через пять лет — прошла.

— В принципе, такой феномен описан. Иногда некоторые пациенты, длительное время контактируя с каким-то аллергеном, например с животным, начинают чувствовать его меньше. Но таких мало. У большинства пациентов аллергия с течением времени от длительного контакта, наоборот, прогрессирует.

А вот истинная аллергия на цветение, пыль с годами ослабевает. У возрастных пациентов в целом слабеет иммунитет и иммунные клетки уже не так остро реагируют на аллергены.

— Позволяет ли современная медицина избавиться от аллергии, облегчить ее течение?

— С помощью медикаментов мы можем купировать проявления аллергии практически любой степени тяжести. Однако избавить нашего пациента от аллергии, увы, не получится. Только ослабить ее течение.

Существует аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), которая позволяет значительно облегчить течение аллергии. Суть этой методики в том, что пациенты в течение минимум трех лет получают причинозначимый аллерген в малых дозах — в виде капель или уколов. И у них формируется толерантность, то есть невосприятие аллергена. Начинать такое лечение лучше на ранних стадиях.

— Многие покупают себе лекарства по рецепту «из телевизора». Как вы относитесь к самолечению?

— Только доктор может порекомендовать оптимальную дозу и оптимальное действующее вещество лекарственного препарата, составить определенный курс лечения. Лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

— В аптеках много препаратов от аллергии. Есть и такие, которыми лечились еще наши бабушки. Разве они не устаревают?

— Сегодня мы стараемся лечить пациентов антигистаминовыми препаратами 2-го поколения, которые вызывают меньше побочных эффектов и удобны в применении — они применяются один раз в сутки. От препаратов 1-го поколения все же стараемся уходить. И поэтому тоже при проявлениях аллергии лучше всего обращаться к врачу.