35 печей и автомобиль УАЗ из Верхнего Уфалея доставили в зону СВО

Гуманитарную помощь собирали волонтеры и предприниматели

В зону специальной военной операции пришла гуманитарная помощь, собранная волонтерами, сотрудниками соцучреждений, предпринимателями и жителями Верхнего Уфалея, сообщили информагентству «Первое областное» в администрации города. На фронт доставили 35 печей, автомобиль УАЗ, продуктовые наборы, предметы личной гигиены, медицинские принадлежности и письма благодарности и поддержки.



«Они очень рады, что о них помнят на малой родине, что их поддерживают. Это дает им силы и уверенность в победе», — сказала жительница села Иткуль Светлана Загартдинова.

Гуманитарная помощь поступила в Северодонецк Луганской Народной Республики.





Ранее военнослужащие 242 полка гаубичного артиллерийского дивизиона в короткие сроки получили гуманитарную помощь от Народного фронта Челябинской области. Бойцам доставили квадрокоптер, дизельный генератор, 64 спальника, 10 маскировочных сетей.

Напомним, в Челябинской области телеканал ОТВ и Народный фронт ежемесячно проводят телемарафон «Всё для Победы!» в поддержку участников СВО. 27 января удалось собрать более полумиллиона рублей.

ОТВ — единственный в стране региональный телеканал, который проводит марафон «Всё для Победы!» ежемесячно. Только за прошлый год благодаря телемарафону на счет Народного фронта поступило более 18 миллионов рублей.