На телеканале ОТВ стартовал марафон «Все для Победы!» в поддержку бойцов СВО

Все желающие могут перевести деньги на покупку оборудования и медикаментов для военнослужащих

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 27 января, в День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на телеканале ОТВ пройдет марафон «Все для Победы!» в рамках проекта Народного фронта. На протяжении всего дня в эфире телеканала, а также на сайте 1obl.tv будут транслировать фильмы про историю обороны и освобождения от блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Эфир будет сопровождать QR-код, по которому можно будет перевести деньги для поддержки бойцов СВО, передает ИА «Первое областное».

На собранные средства, как и прежде, для защитников Родины закупят необходимую военную амуницию, медикаменты, средства гигиены, теплые вещи и многое другое.

За последние семь марафонов проекту удалось собрать 18 миллионов рублей, при этом 650 тысяч рублей зрители телеканала ОТВ перевели в декабре, а также принесли вещей на сумму почти 450 тысяч рублей в пункт приема гуманитарной помощи.

Напомним, медиахолдинг «Первый областной» и Народный фронт проводят телемарафоны в поддержку бойцов СВО каждый месяц.