Челябинские поисковики подняли 12 бойцов в первый день Вахты Памяти под Смоленском

Только у двух погибших солдат при себе были медальоны

Челябинский поисковый отряд «Импульс» в первый день Вахты Памяти отыскал 12 погибших в Великую Отечественную войну солдат. Санитарную могилу обнаружили в деревне Покровское под Смоленском. Об этом ИА «Первое областное» рассказала команда отряда.

На поиск погибших в годы Великой Отечественной войны отряд из Челябинска отправляется ежегодно. Обычно — в Новгородскую область или подо Ржев, но в этом году решили поехать в Смоленскую область, на места боев 1942—1943 годов. С начала войны здесь, в Демидовском районе, погибло 88 солдат из Челябинской области.

Экспедиция на места сражений продлится 10 дней, но отыскать солдат удалось сразу в первый. Поисковики обнаружили санитарное захоронение, в котором лежало 12 бойцов. Найти места погребений помогли местные жители, которые буквально в нескольких метрах от работ челябинцев обнаружили еще останки.

У двоих из 12 найденных южноуральцами бойцов найдены медальоны: один был открыт, поэтому документ внутри сгнил, а у второго повреждена крышка, но внутри сохранились остатки идентификационной записки солдата. Медальон будет отправлен в специальную лабораторию. Если данные бойца возможно считать, поисковики начнут искать его родственников.

Напомним, наш корреспондент на днях вернулся со Смоленщины. Вместе с коллегами с Южного Урала он отправился по местам боев, чтобы почтить память солдат и найти челябинский след.