Одно из первых знамен над Рейхстагом установил уроженец Челябинской области

Василий Казанцев совершил свой подвиг 30 апреля 1945 года

Бои за Рейхстаг весной 45-го шли несколько дней. За это время красноармейцы укрепили на здании около сорока красных флагов. Немецкая артиллерия сбивала их с крыши, но бойцы закрепляли их снова и снова. Одним из этих героев был уроженец села Сугояк Челябинской области Василий Казанцев.

До войны Василий успел окончить пять классов и поработать трактористом в колхозе. В 1940-м, когда Василию исполнилось 19 лет, его призвали в Красную армию. А уже через год он оказался на передовой.

Служил Василий артиллеристом в противотанковой батарее: бойцы искали вражеские танки и вызывали огонь на себя. Не удивительно, что за годы войны наш земляк был четырежды ранен.

За героизм, проявленный на Курской дуге, в Белоруссии, Польше Казанцев получил орден Славы и орден Отечественной войны. Например, у польского городка Гура Василий пробрался к дому, где засел вражеский пулеметчик, и забросал его ручными гранатами. Через день, когда наши орудия были повреждены, Казанцев из автомата расстреливал немецких пулеметчиков, а когда закончились боеприпасы, пошел в рукопашную...

В последних числах апреля 1945 года начались бои за Рейхстаг. Василий сражался в составе штурмовой группы под командованием Михаила Бондаря.

«Гвардии-ефрейтор Казанцев проявил себя исключительно смелым и отважным воином. В ожесточенных рукопашных схватках внутри главного здания Рейхстага он огнем из автомата и гранатами уничтожил 15 гитлеровцев и взял в плен немецкого майора и обер-лейтенанта (приближенных Гитлера)», — написал позже о южноуральце командир полка подполковник Абиев.





Добравшись до крыши, Казанцев должен был водрузить на ней красное полотнище, которое прятал под гимнастеркой.

«30 апреля 1945 года в 14 часов 42 минуты гвардии ефрейтор Казанцев первым взобрался на скульптурную группу, находящуюся над главным зданием, и поднял над Рейхстагом советский флаг», — описал подвиг нашего земляка подполковник Абиев.

За личное мужество в боях за Рейхстаг и красное знамя на его крыше Василий получил звание Героя Советского Союза.

А уже 1 мая военные корреспонденты сделали ставший классическим снимок, на котором Знамя Победы над крышей Рейхстага укрепляют бойцы Мелитон Кантария и Михаил Егоров.





В этот же день Василий Казанцев получил ранение в уличном бою и попал в госпиталь, где спустя две недели скончался от ран. Похоронили бойца на братском кладбище под Берлином. Сегодня имя Казанцева носят школа и улица в Сугояке, в деревне также есть памятник земляку-герою.

Кстати, этой весной челябинские журналисты побывали в пресс-туре в Смоленской области, где находится могила Героя Советского Союза Михаила Егорова.