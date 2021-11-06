С 1 ноября студенты Челябинских вузов ушли на дистанционное обучение или каникулы. Большинство учебных заведений ввели дистант только на неделю, но сейчас часть вузов города продлила онлайн-обучение, а один вуз ушел на каникулы.
В ЮУрГГПУ студенты не будут посещать занятия до 12 ноября, а для сотрудников продлили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Сейчас руководство педагогического университета принимает решение о переносе непроведенных занятий на новогодние и летние каникулы.
Челябинский государственный университет полностью перешел на дистант до 21 ноября.
Учиться очно не будут и студенты Челябинского отделения РАНХиГС. Академия народного хозяйства перевела студентов и преподавателей на дистанционное обучение до специального распоряжения.
Южно-Уральский государственный медицинский университет заявил о вводе онлайн-обучения до 13 ноября.
В ЮУрГУ студенты тоже перешли в онлайн. Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков подписал приказ о переносе очных занятий дистанционный формат до 14 ноября.
На удаленку до 12 ноября также уходят все школы и колледжи Челябинской области, а детские сады области будут работать в режиме дежурных групп.
Нерабочие дни объявили в Челябинской области с 30 октября по 7 ноября, но когда высшие учебные заведения теперь смогут вернуться к очным занятиям — неизвестно.