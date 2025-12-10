Челябинские троллейбусы отправят для испытаний в Новосибирск

Показывать себя на сибирских дорогах будет модель «Синара‑6254»

Троллейбус челябинской компании «Синара» отправится покорять Новосибирск. Для тестовой эксплуатации направили модель «Синара‑6254», вмещающую до 90 пассажиров, сообщает портал gorsite.ru.

Новосибирск — не первый город, в которые отправили троллейбусы. Их обкатывали на дорогах Калининграда, Ярославля, Санкт-Петербурга, Краснодара и Оренбурга. Также транспорт успешно показал себя в Туле и Нижнем Новгороде.

Напомним, троллейбусы «Синара» имеют увеличенный автономный ход. Без контактной сети машина может проезжать до 40 километров. Салон оборудован USB‑разъемами, анатомическими сиденьями, системой пожаротушения, подсветкой дверей и защитой «антизажим».