Три троллейбуса «Синара» отправили из Челябинска в Калининград

Всего до конца 2025 года город получит 20 единиц транспорта

Челябинский завод городского электротранспорта (входит в холдинг СТМ) отправил в Калининград три троллейбуса «Синара». Всего до конца года город получит 20 современных низкопольных машин. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

«Первые три троллейбуса „Синара“ уже в пути из Челябинска. Спасибо правительству России за поддержку»,— написал он.

Напомним, в августе 2025 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, оценивая мощности челябинского предприятия, принял решение направить 500 миллионов рублей на закуп новых троллейбусов «Синара» для Калининградской области.

Предприятие выпускает 350 машин в год. Большую часть — для Челябинска. Но троллейбусы «Синара» уже ездят по улицам Миасса, Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга и Калининграда. Еще в нескольких городах их тестировали.