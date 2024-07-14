Больше половины месячной нормы осадков выпало в Челябинске за два дня

Местами по области выпала двухмесячная норма

В Челябинской области на протяжении суток льют дожди с грозами. В ряде городов и районов непогода уже создала немало проблем: где-то затопило дороги, где-то упало дерево, а кто-то остался без света.

Вот такая обстановка после ливня на улице Вагнера в Челябинске.

На улице Гончаренко сильный ветер повредил крышу многоэтажки.

По некоторым дорогам проехать невозможно из-за скопившейся воды.

Вот такая обстановка, например, на проспекте Ленина в районе ТРК «Горки».

В Магнитогорске не лучше: где-то из-за сильного ветра и дождя упало дерево.

Обстановка на дорогах также оставляет желать лучшего.

В Нагайбакском и Верхнеуральском районах некоторые жители после ливня остались без электричества.

По данным синоптиков, за последние сутки в Челябинской области выпало до 62 миллиметров осадков. В Верхнеуральском районе за два дня выпало 153 миллиметра, что составляет две месячные нормы. В Челябинске в период с 12 по 14 июля выпало 50 миллиметров осадков — 60% месячной нормы.

К слову, не так давно в Челябинске активно прочищали ливневки. Работы велись в том числе на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Однако сегодня там вновь скопилась вода.

Напомним, непогода продолжит бушевать и сегодня, 14 июля. Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено. Южноуральцам рекомендуют скорректировать свои планы с учетом погодных условий.

Фото в тексте: Сергей Леонтьев, Алексей Ханнанов, Санека Вершилкина, из пабликов «ЧП / ДТП Челябинск» и «Черное и белое Магнитогорск», социальная сеть «ВКонтакте».