После ливня в Челябинске затопило частный сектор и дворы

Городские службы откачивают воду

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Вода проникла в частные дома в поселке Плановом, затопило огороды. В подъезды многоквартирных домов по улице Энергетиков затекает вода, пахнет канализацией. Кадрами подтоплений поделились читатели Первого областного информагентства.

«Затопило половину поселка, нас в том числе. На перекрестке улиц Барановичской и Эстонской невозможно подойти к домам. Огороды тоже в беде — воды по колено», — рассказала жительница Планового Юлия.

В администрацию Челябинска поступило 107 заявок со всего города на откачивание воды, работы планируют завершить сегодня.

Подтопленные улицы и частный сектор в Ленинском районе спасают уже сейчас.

«В настоящий момент на местах подтопления работают заместители главы города, глава района, руководители муниципальных учреждений», — сообщили в мэрии.

За два дня в Челябинске выпало больше половины месячной нормы осадков.