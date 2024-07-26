Подразделения МЧС Челябинской области перевели в режим повышенной готовности

Специалисты мониторят обстановку на водных объектах

В Челябинской области продолжает бушевать циклон, который принес проливные дожди. В связи с этим подразделения ГУ МЧС региона перевели в режим повышенной готовности.



Чрезвычайное ведомство обменивается информацией с ЕДДС муниципалитетов области, а также следит за обстановкой на водных объектах.

«Гидрологическая обстановка в норме, сбросные показатели на водохранилищах и уровни воды на реках не превышают неблагоприятных значений», — сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителям региона в дождливую погоду рекомендуют:

не перегружать электросеть и не использовать неисправные электроприборы. При скачках напряжения оборудование лучше обесточить;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна;

на улице обходить стороной рекламные щиты, деревья и слабо укрепленные конструкции;

по возможности отложить дальние поездки.

Напомним, 26 и 27 июля Челябинская область окажется в эпицентре каспийского циклона. В регионе ожидаются дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Аномальные дожди будут идти до выходных включительно.

Отметим, в Челябинске из-за ливней городские службы перевели на усиленный режим работы. Водителей попросили не парковать автомобили под деревьями и не заезжать в глубокие лужи. А здесь мы рассказали, куда звонить при подтоплениях и перебоях со светом.