В Челябинской области на границе с Казахстаном закроют движение

Это связано с установкой опоры на дороге

Поздно вечером во вторник, 30 июля, в Челябинской области сначала ограничат, а потом закроют движение транспорта на границе с Казахстаном. Речь идет об участке трассы А-310 у поселка Бугристое, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



С 21:00 до 23:45 на 144‑м километре Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан ограничат скорость. А полностью трассу закроют с 22:00 до 23:00. Это связано с установкой П‑образной опоры.

Водителям посоветовали учитывать ограничения при планировании маршрута.

Отметим, в Челябинской области объявили штормовое предупреждение. В регионе сегодня вечером ожидаются ливни, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В столице Южного Урала городские службы перевели на усиленный режим работы. Водителям рекомендовали не парковать автомобили под деревьями и не заезжать в глубокие лужи.