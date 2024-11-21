Челябинские следователи провели обыски коммунальщиков после падения ребенка в яму с кипятком

Допрошена директор субподрядной организации

После падения 11-летнего южноуральца в яму с кипятком следователи регионального СКР пришли с обыском в компанию, которая занималась реконструкцией и капремонтом тепловых сетей. Информацию и видеоролик опубликовали в пресс-службе СКР по Челябинской области.

В ходе обысков у подрядчиков и субподрядчиков, отвественных за выполнение работ по устранению аварии теплотрассы, была изъята техническая документация. Также был назначен ряд судебных экспертиз. В данный момент продолжается работа по установлению очевидцев происшествия и допрос сотрудников обслуживающих организаций.

«По результатам изучения изъятой документации, проведения экспертиз, выполнения иных необходимых следственных и процессуальных действий будет решен вопрос об уголовно-правовой оценке бездействия должностных лиц, ответственных за проведение работ», — добавили в региональном Следственном комитете.

Напомним, вечером 17 ноября во дворе дома № 112 на Комсомольском проспекте 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком. Он получил серьезные ожоги ног. Ребенка госпитализировали и оказали необходимую помощь.