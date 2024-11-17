В Челябинске проводят проверку инцидента, при котором пострадал подросток

Мальчик провалился в яму с кипятком

Во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту мальчики активно исследовали двор во время прогулки. Один из подростков попал ногами в горячую воду.

По факту ЧП, где в результате подмыва грунта пострадал несовершеннолетний, проводится проверка, сообщили в администрации Челябинска.

Причиной появления во дворе дома ямы с горячей водой считают аварию на теплосети. Работники «УСТЭК-Челябинск» устраняют повреждения.

На месте аварии работает заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.