Во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту мальчики активно исследовали двор во время прогулки. Один из подростков попал ногами в горячую воду.
По факту ЧП, где в результате подмыва грунта пострадал несовершеннолетний, проводится проверка, сообщили в администрации Челябинска.
Причиной появления во дворе дома ямы с горячей водой считают аварию на теплосети. Работники «УСТЭК-Челябинск» устраняют повреждения.
На месте аварии работает заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.