Пять пенсионерок из Троицка предстанут перед судом за организацию проституции

Два года они прикрывали подпольный бизнес

В Троицке перед судом за организацию проституции предстанут пять пенсионерок. Они работали администраторами в двух саунах и покрывали подпольный бизнес. Вместе с ними будут судить и мужчину-организатора, сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.

Все происходило с декабря 2023 года по июнь 2025-го. Женщины принимали заявки от клиентов, договаривались о встречах и отправляли к ним девушек. Всего таких исполнительниц было пять. Одна из них — несовершеннолетняя.

Организатор держал девушек в ежовых рукавицах. По данным следствия, он применял физическую силу, чтобы контролировать их.

Дело раскрыли сотрудники областного главка МВД. После утверждения обвинительного заключения материалы передали в Троицкий городской суд.