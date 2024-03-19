Челябинские онкохирурги научились удалять опухоль через нос

Таким образом вырезают новообразования в основании черепа

Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины провели две первые операции по удалению опухолей через нос. Пациентам вырезали аденому гипофиза, находившуюся в основании черепа, сообщает пресс-служба клиники.

Аденома гипофиза является доброкачественной опухолью. Ее опасность в том, что по мере роста опухоль сдавливает соседние структуры. Заподозрить проблему на первой стадии помогают жалобы на снижение зрения и увеличение рук, ног и носа. Обнаружить опухоль позволяют снимки МРТ.

«Трансназальное удаление аденомы гипофиза является стандартом хирургического лечения данной патологии. Операцию проводим непосредственно через носовые пазухи. Метод считается основным, так как дает самый прямой и ближайший доступ к опухоли, щадящим, поскольку мы не задеваем структур головного мозга, и пациент быстро восстанавливается», — говорит заведующий отделением нейроонкологии Челябинского онкоцентра, кандидат медицинских наук Андрей Кузьмин.

Специализированное нейроонкологическое отделение для хирургического лечения пациентов с опухолями головного мозга работает в челябинском онкоцентре чуть более года.

«В этом году в отделение было закуплено оборудование для трансназальной хирургии опухолей основания черепа. Теперь, помимо открытых вмешательств, в нашем медицинском учреждении стали доступны малоинвазивные эндоскопические операции при аденомах гипофиза. Медицинскую помощь пациентам оказывают опытные врачи-нейрохирурги, используя самые современные подходы к лечению», — добавляет главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный внештатный онколог Минздрава Челябинской области, доктор медицинских наук Дмитрий Ростовцев.

Ранее челябинские онкогинекологи провели первую в УрФО операцию с 3D‑визуализацией: пациентке удалили матку и придатки.

