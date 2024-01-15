Челябинские онкогинекологи провели первую в УрФО операцию с 3D‑визуализацией

Пациентке удалили матку и придатки

Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины первыми в УрФО провели операцию по удалению придатков и матки с 3D-визуализацией. До этого такую методику применяли только в федеральных клиниках, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

«До этого мы проводили лапароскопические операции с большим увеличением и в формате 2D. Теперь вышли на новую ступень — трехмерное изображение с улучшенной визуализацией. Теперь у нас есть возможность в 3D‑плоскости визуализировать анатомические структуры, в частности лимфатические сосуды. Это снижает операционные риски», — говорит заведующая отделением онкогинекологии Челябинского онкоцентра Валерия Саевец.

В Челябинском онкоцентре лапароскопические операции с трехмерной визуализацией на потоке также проводят врачи онкоурологического, торакального и онкоабдоминального отделений.

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