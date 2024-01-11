Онкоцентр Копейска получил линейный ускоритель для лучевой терапии

Новая установка позволяет провести курс лечения за девять процедур

В онкоцентре Копейска, который является структурным подразделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, установили линейный ускоритель Varian Halcyon Elite, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

Новая установка использует технологию интенсивной модулированной радиотерапии (IMRT), которая перенаправляет высокие дозы радиации непосредственно в раковые клетки, защищая здоровые ткани вокруг опухоли и уменьшая побочные эффекты от лучевой терапии. С помощью системы лучевой терапии Halcyon курс лечения можно провести не за 30, а всего за девять шагов.

«Лечение на новом ускорителе будут проходить пациенты преимущественно с опухолями предстательной железы, груди, головы и шеи, брюшной полости. Ежедневно мы сможем принимать от 120 до 150 онкопациентов», — говорит главный внештатный радиолог Минздрава Челябинской области Екатерина Мозерова.

Ускоритель куплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В Челябинской области это пятый аппарат такого типа: четыре находятся в ЧОКЦОиЯМ, один — в Областном онкологическом диспансере № 2 города Магнитогорска.

«Введение в строй пятого линейного ускорителя — большое событие для всей онкологической службы в Челябинской области. За последние несколько лет в рамках национального проекта „Здравоохранение“ нам удалось максимально обновить парк высокотехнологичного оборудования», — отмечает главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.



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