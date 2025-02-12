Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге цифровой трансформации

Губернатор поручил усилить кибербазопасность в преддверии Дня Победы

Челябинская область занимает четвертое место в федеральном рейтинге цифровой трансформации. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона.

Глава региона поставил задачу сохранить лидирующие позиции, ускорить переход на отечественное программное обеспечение и усилить кибербезопасность, особенно в преддверии празднования Дня Победы.

«Уроки цифры», форум «гИБЧЕ», запуск биометрической системы в МФЦ, открытие «Школы 21» — это лишь часть проектов, которые развивают цифровизацию региона. По программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» за пять лет 93% территорий Челябинской области обеспечены интернетом.

Также в регионе планируется создание совета по развитию искусственного интеллекта. Его возглавит Алексей Текслер, в состав войдут представители вузов и ИТ-компаний Челябинской области.