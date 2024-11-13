В Челябинске стартовал первый поток «Школы 21»

Учеников поздравил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске стартовала первая волна основного обучения «Школы 21» от Сбера, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Учеников поздравили губернатор Алексей Текслер и глава регионального отделения Сбербанка Александр Конев. Осваивать ИТ-специальности будут 146 человек, которые успешно прошли отборочный интенсив.

«Вы лучшие из лучших, те, кто навсегда войдет в историю «Школы 21» Челябинска. Форма обучения, которая здесь внедрена, — каждый обучает каждого — крайне интересная и эффективная», — сказал Алексей Текслер.





Губернатор высказал слова благодарности организаторам «Школы 21» на Южном Урале.

«Благодаря Герману Грефу, ЮУрГУ, всей команде, нашим строителям у нас получилось. Уверен, каждый из вас добьется больших успехов. И уверен, что полученные знания позволят вам делать важные для вас, для региона и страны вещи»,— обратился глава региона к ученикам «Школы 21».

«Школа 21» — это бесплатная школа цифровых технологий. Участники прошли большой отбор, чтобы попасть в первую волну. Здесь будут обучаться ребята из шести регионов.





«Вы особенные, потому что школа классная, она не для всех, она только для тех, кто способен учиться, способен преодолевать трудности, сам себе ставить задачи. Желаю вам проявить все свои самые лучшие качества, успешно закончить обучение и продолжать быть первыми», — сказал Александр Конев.

Директор «Школы 21» Дмитрий Козленков отметил, что в жизни челябинского кампуса особенный день. Прошедшие отбор ребята первыми начинают образовательный путь. Он также поблагодарил губернатора, ведь именно по его инициативе «Школа 21» появилась в Челябинске.





Челябинский кампус «Школы 21» по подготовке ИТ-специалистов на бесплатной основе открыли на территории ЮУрГУ в конце августа. Развитие проекта идет по поручению президента России. За несколько месяцев прошло два отборочных «бассейна» для более 400 человек. Основное обучение состоит из трех этапов, в том числе стажировки в компании.