МФЦ Челябинска первым в России стал принимать биометрию вместо паспорта

Рассказываем, где еще в скором будущем не придется предъявлять документы

Челябинск стал первым городом России, где получить услуги МФЦ теперь можно без паспорта. Вместо документа достаточно показать оператору свое лицо. Специальная программа сравнит его с биометрическими данными в Единой биометрической системе страны — и личность будет подтверждена. После этого клиент может запрашивать в МФЦ справки, оформлять пособия, совершать сделки с имуществом и получать другие государственные услуги. Как это работает, прямо на месте узнали корреспонденты Первого областного.

«На протяжении трех лет Челябинская область находится в числе регионов — лидеров по цифровизации. Поэтому мы стали первыми в стране, где биометрию начали применять в МФЦ. Пока это возможно только на улице Труда, 164, но после пилотного тестирования мы готовы запустить эту услугу и в других отделениях МФЦ»,— рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Чтобы обслуживаться без паспорта, нужно соблюсти три условия. Во-первых, сдать свои биометрические данные (фото и запись голоса) в одном из банков России. Многие россияне уже сделали это, когда брали кредиты и ипотеку. Во-вторых, нужно иметь подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги». И в-третьих, уже в самом МФЦ дать согласие на оказание услуг по биометрии.

Третий пункт в МФЦ на Труда, 164, сегодня выполнил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы Владислав Поволоцкий. За столиком оператора МФЦ он отсканировал телефоном QR-код, ведущий в приложение госуслуг, и поставил там галочку, которая разрешает использовать его биометрию при обращении в МФЦ.

После этого камера считала лицо и голос клиента, и Поволоцкий без паспорта получил у оператора справку о начисленных ему налогах.

«Для подтверждения личности достаточно одного взгляда в терминал, расположенный в окне обслуживания. Доступ к сервисам никогда еще не был настолько комфортным», — отметил Владислав Поволоцкий.

В Челябинске уже подсчитали, что прием без паспорта длится на три минуты меньше обычного. Если всех посетителей принимать по биометрии, за смену каждый из операторов сэкономить до часа рабочего времени. А это значит, что очереди в МФЦ станут короче.

После Челябинска прием по биометрии скоро станет доступен в МФЦ Липецкой и Ленинградской областей. Кроме того, сервис будет распространяться и на другие сферы услуг.



«В ближайшее время мы планируем запуск заселения в гостиницу без паспорта. И уже в этом году оплата по лицу будет доступна в 60% метрополитенов России. Сейчас проход в метро по биометрии работает в Москве, Екатеринбурге, Казани, в ближайшее время к проекту подключатся Самара и Нижний Новгород, а в следующем году — Новосибирск и Санкт-Петербург», — рассказал Поволоцкий.

По данным спикера, сейчас Единая биометрическая система России содержит данные около 2,5 млн граждан. И каждый день этот банк пополняется примерно на три тысячи человек.

«Данные граждан в этой системе защищены наивысшим образом. В России создано специальное учреждение при правительстве РФ, где хранится вся биометрия. И только некоторые учреждения, которые выполнили очень серьезные требования, связанные с информационной безопасностью, получают доступ к этой единой базе», — подчеркнул безопасность такой услуги Александр Козлов.

А также заметил, что ее можно использовать по желанию. Россияне по-прежнему могут получать услуги МФЦ по паспорту, а при желании — отозвать свои данные из единой базы хранения.

При этом каждый посетитель, выбравший обслуживание по биометрии, сможет принять участие в розыгрыше подарочных сертификатов номиналом 3000 рублей. Ежемесячно будет разыгрываться 40 сертификатов. Акция продлится до 5 марта 2025 года.