Челябинск готовится к конференции «гИБЧе»: поговорим о кибербезопасности и защите данных

На встрече зададут вопросы о защите данных и определят пути их решения

Ведущие специалисты в области безопасности в очередной раз соберутся в Челябинске. В столице Южного Урала состоится вторая конференция «гИБЧе». На встрече будут обсуждаться современные вызовы, актуальные вопросы и действенные решения в сфере кибербезопасности.

Организаторами мероприятия выступают министерство цифрового развития Челябинской области и АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» при поддержке регионального правительства.

Конференция соберет представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров крупного и среднего бизнеса, разработчиков системных решений, а также молодых специалистов, студентов, школьников и педагогов.

«Кибератаки на информационные ресурсы становятся все более сложными и масштабными. Для обеспечения надежной защиты в будущем необходимо тесное взаимодействие между государством, бизнесом и образовательными учреждениями», — считает министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Участники конференции общими усилиями попытаются создать действенную стратегию кибербезопасности, которая останется актуальной в ближайшие десятилетия.

Основным событием бизнес-кластера станет панельная дискуссия. Участники беседы поднимут ключевые вопросы современной кибербезопасности. Компании, работающие в области информационной безопасности, и ИБ-специалисты представят актуальные решения на Демосцене, примут участие в круглых столах и практических мастер-классах, а также продемонстрируют свои знания в интеллектуальных Киберпоединках и навыки на Киберполигоне.

Молодежный кластер выступит площадкой для приобретения новых знаний в области информационной безопасности. Студенты и школьники примут участие в ИБ-аукционе, посоревнуются в ИБ-битве, а также пройдут квест «Безопасный интернет». Будущим специалистам будет интересен митап, где ведущие ИТ и ИБ компании распространят опыт и расскажут, как обеспечить карьерный рост в организации.

Во время мероприятия будет работать выставка «Реальность Кибербезопасности: новые вызовы и решения», где представят кейсы в области защиты данных.

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