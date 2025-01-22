В Челябинской области появится совет по развитию искусственного интеллекта

Проекты внедрят в разных сферах жизни

На 2025 год запланировано создание в Челябинской области совета по развитию искусственного интеллекта. Его возглавит губернатор Алексей Текслер. В совет войдут представители органов исполнительной власти, вузов и ИТ‑компаний региона. Об этом на пресс-конференции рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Совет создается по инициативе главы региона, который заинтересован в расширении использования ИИ и вовлечен в эти проекты.

«Поднимаем уровень задач и решений для развития этого важного направления. Включим блок по развитию ИИ в стратегию цифровой трансформации нашего региона. Присоединим органы исполнительной власти к кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Будем развивать кадровый потенциал, повышать компетенции государственных служащих в сфере ИИ»,— отметил Игорь Фетисов.

Результатом всех этих действий, сообщил министр, станет внедрение проектов с искусственным интеллектом в различные отрасли экономики и социальной сферы Челябинской области.

По состоянию на декабрь 2024 года Челябинская область заняла 1‑е место в рейтинге цифровой трансформации регионов. По итогам всего года ожидается сохранение лидирующей позиции или вхождение в топ-5. Конкуренция среди регионов РФ высокая.

«Госуслуги в цифровом виде — это удобно. Мы в топ-10 по количеству заявок на портале — 21,5 миллиона. Это в два раза больше, чем в 2023 году. На федеральном портале отображаются и региональные услуги. Это единая точка входа. 2,6 миллиона южноуральцев имеют подтвержденную учетную запись»,— рассказал Игорь Фетисов.

Почти 90 услуг перевели в электронный формат. Основные темы — образование, субсидии, социальная поддержка, отдых детей летом, поступление в школу, колледжи в вузы. Портал позволяет получать обратную связь из государственных органов, решив свой вопрос, голосовать по разным темам, проводить опросы и собирать обращения.

Искусственный интеллект планируют все больше внедрять в министерства и ведомства. Например, для создания законопроектов, составления писем, анализа больших документов. Недельную работу можно будет выполнять за 20 минут.