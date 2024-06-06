Челябинская область и Сбербанк продолжат реализацию проектов на Южном Урале

Алексей Текслер обсудил перспективы совместной работы с представителями банка на ПМЭФ‑2024

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин провели рабочую встречу на ПМЭФ‑2024. Они обсудили реализацию совместных проектов на Южном Урале, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Сбербанк для нас традиционный серьезный партнер. Сфера сотрудничества широкая. Это и помощь в реализации крупных инфраструктурных и бизнес-проектов. Мы сотрудничаем с вами и в развитии новых направлений, таких как Искусственный интеллект и его применение в различных сервисах для медицины, транспорта. Особо отмечу проект „Школы 21“. Это вклад в будущее, в молодежь, которая будет развивать наш регион и страну в инновационных сферах», — отметил губернатор.

Напомним, в апреле Алексей Текслер и Петр Колтыпин презентовали «Школу 21» в Челябинске. Проект в регионе в соответствии с поручением президента России реализует правительство Челябинской области, ЮУрГУ и Сбербанк. Обучение будет проводиться в современном кампусе на базе ЮУрГУ. Школу оснастят современным оборудованием и предусмотрят удобные локации для отдыха. Как и остальные кампусы, «Школа 21» в Челябинске будет открыта 24/7, поэтому всеми возможностями проекта участники смогут пользоваться круглосуточно.

«Чувствуем постоянную поддержку со стороны вашей команды. Проект „Школы 21“ стратегической направленности, он будет находится в синергии с Южно-Уральским государственным университетом и может дать колоссальный толчок развитию ИТ‑сектора», — отметил Петр Колтыпин, сообщив, что реализация проекта в Челябинске идет по графику.

Вице-президент Сбербанка также добавил, что на площадке «Школы 21» учащиеся смогут вырасти за 1,5—3 года до компетентных IT‑специалистов, востребованных на рынке труда. Достичь таких результатов помогут несколько особенностей проекта: методика обучения «равный равному», гибкий график, геймификация образовательного процесса и большой упор на практику.

Также стороны обсудили реализацию инфраструктурных проектов в регионе и участие в них ПАО «Сбербанк» как ведущего финансового института страны. Петр Колтыпин сообщил о решении Сбербанка принять участие во втором Всероссийском Детском экологическом форуме, который пройдет в Челябинске.

Отметим, что в рамках ПМЭФ‑2024 губернатор Челябинской области вчера подписал также соглашение о сотрудничестве с руководством крупнейшей в УрФО птицефабрики. Кроме того, Алексей Текслер обсудил перспективы развития сотрудничества региона с Индией.