Алексей Текслер внес предложения по достижению национальных целей и стратегических задач

Губернатор Челябинской области выступил на заседании совета при президенте России

Губернатор Челябинской области выступил на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам. Заседание проводил президент РФ Владимир Путин. Участники обсудили ключевые параметры новых нацпроектов, а губернаторы — руководители профильных комиссий Госсовета — озвучили конкретные предложения по достижению национальных целей и стратегических задач, которые обозначены в указе президента от 7 мая 2024 года.

Владимир Путин напомнил, что национальные цели развития — это сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей.

«И, конечно, в числе национальных целей — повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений», — заявил президент.

Участники заседания рассмотрели предложения профильных комиссий по нацпроектам «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных».

Владимир Путин отметил, что ни одно заседание Совета не обходится без вопроса экономики. Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» выступил с предложениями по финансовому обеспечению регионов для достижения национальных целей развития.

Так, важным финансовым источником для регионов являются средства от списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Алексей Текслер поблагодарил президента за ранее принятое решение по этому вопросу. Глава комиссии добавил, для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью важно установить возможность списания по отдельному порядку. Условием для этого может стать использование средств для достижения национальных целей развития.

Для регионов с более высоким бюджетным обеспечением предложено дать возможность самостоятельно определять направления использования средств. При этом расширить и спектр этих направлений.

«Например, к инфраструктурным проектам, нужно отнести проекты в сфере ЖКХ, обновление общественного транспорта, проекты по развитию опорных пунктов. А к поддержке инвестиций — механизм новых инвестиционных проектов, компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвествычета, поддержку управляющих компаний Особых экономических зон, ТОРов, промпарков, технопарков; докапитализацию региональных фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций», — уточнил Алексей Текслер.

При этом на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, исходя из приоритетности, предлагается направлять не менее 50% высвобождаемых средств.

Губернатор подчеркнул, что по критериям отбора инфраструктурных проектов важно не усложнять процесс согласования и сам отбор.

Он предложил закрепить шестилетний цикл списания кредитов. Так регионы смогут реализовывать за счет средств списания долгосрочные проекты.

По согласованию с Минфином предложено сохранить существующие подходы: субсидии на нацпроекты предоставлять из принципа «95 на 5», а вне нацпроектов — из принципа «70 на 30». Это предложение Алексея Текслера по установлению параметров софинасирования из федерального бюджета на следующие шесть лет.

Алексей Текслер также предложил распределять дополнительные объемы инфраструктурных бюджетных кредитов на 2025 — 2030 годы. Он также внес предложение о реинвестировании возвращаемых регионами ИБК за прошлые годы.

«Предлагаем определить лимиты для регионов на 6 лет, чтобы регионы могли планировать расходы, делать проектно-сметную документацию и дальше по мере защиты этих проектов по действующему порядку, осуществлять выборку средств. 50 процентов лимитов ИБК распределять на проекты ЖКХ, оставшиеся 50 процентов на иные проекты, в том числе в опорных населенных пунктах», — пояснил Алексей Текслер.

Алексей Текслер добавил, что все эти механизмы и подходы позволят обеспечить финансирование расходов на достижение национальных целей развития.

Владимир Путин поручил федеральному правительству зафиксировать все предложения от руководителей регионов, председателей профильных комиссий Госсовета и учесть эти решения при подготовке нацпроектов в течение лета. Также он предложил расширить полномочия председателей комиссий, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей.