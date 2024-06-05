Алексей Текслер: Челябинская область может стать входными воротами в Россию для Индии

На ПМЭФ-2024 обсудили развитие сотрудничества региона с Индией

Индийские кинокомпании очень интересует Аркаим. Об этом губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на встрече в рамках Петербургского экономического форума сообщил Посол Республики Индия в РФ Винай Кумар. Также Индия готова усилить сотрудничество с Челябинской областью по трем направлениям, особо впечатляющим на стенде региона. Это туризм, расширение экономических связей и инновационные технологии.

Алексей Текслер напомнил о сотрудничестве СССР и Индии в 1950-х годах, когда в строительстве металлургических заводов в Бхилаи (штат Чхаттисгарх) и Бокаро (штат Джаркханд) принимали участие советские специалисты. В 1955 году Магнитогорск посещали премьер-министр Индии Джавахарлал Неру с Индирой Ганди, после чего было принято решение об участии южноуральцев в строительстве комбината в Бхилаи. Именно специалисты ММК запускали первую домну индийского предприятия.

Сегодня сотрудничество Челябинской области и Индии продолжается как в сфере металлургии, так и по другим направлениям. В страну поставляется радиолокационное оборудование для аэропортов, дактилоскопические системы, трубная продукция, а также продукты питания, в частности, макароны. По словам Алексея Текслера, регион готов экспортировать изделия для нефте- и газодобычи, роботизированные системы и другую высокотехнологичную продукцию. Большой потенциал для сотрудничества есть в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, образовании и туризме.

Готовность к партнерству подтверждает и бизнес. В ходе переговоров южноуральская компания НПП «Инно-ТЕХ» и индийская Cross World Imports & Exports заключили соглашение о поставке из Челябинской области в Индию малогабаритных станков с ЧПУ.

«У нас есть возможность взаимодействовать в разных направлениях: речь идет о поставках нашей продукции в Индию и наоборот. У нас очень хорошее местоположение, находимся на границе с Казахстаном, имеем большие логистические площади, в том числе сухой порт „Южноуральский“, начали раскатывать маршрут „Север-Юг“ из Челябинска в Иранский порт Бендер-Аббас. Это прямой логистический путь на юг, и мы могли бы развивать его совместно. По этому маршруту уже сегодня каждый месяц идет несколько составов, готовы их количество увеличить. Челябинская область может быть входными воротами в Россию для Индии», — отметил Алексей Текслер.

Также стороны рассмотрели возможности по расширению сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, образования и туризма.

В завершение встречи Алексей Текслер пригласил господина Винай Кумара лично посетить Челябинскую область и отметил, что в 2025 году запланирован визит официальной и деловой делегации региона в Индию. В программе официальные встречи, бизнес-форум, B2B переговоры и творческая программа коллективов Южного Урала.