Алексей Текслер рассказал о технологическом суверенитете Челябинской области на выставке «Россия» в Москве

Главной темой стала роботизация

Сегодня, 4 июня, на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве проходят Дни Урало-Сибирского региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал участникам встречи достижения Южного Урала, обозначил планы на будущее, а также презентовал управление трактором на расстоянии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, открывая пленарную сессию, обратил внимание, что он пришел на нее не с пустыми руками. Он рассказал о кубке из особого энергетического сплава. Его обладателем станет победитель творческого конкурса. За звание лучшего поборются 200 участников из регионов округа, в том числе и из Челябинской.

«Авторы кубка — мастера по работе с металлом из Златоуста. Обретая форму, кубок вбирал колорит Челябинской земли. Мощь и силу Магнитки — металлургического сердца нашей страны. Лесов, гор и озер Челябинской области», — сказал Владимир Якушев.





Он также перечислил достижения и достоинства других субъектов Уральского федерального округа, который также впитал в себя кубок.

Советник президента России Игорь Левитин отметил важность каждого субъекта в УрФО.

«Каждый субъект самобытен по культуре и своей производственной инфраструктуре. Эти регионы дополняют друг друга. Идет развитие и приумножение», — сказал Левитин.

Он также обратил внимании на сухой порт в Челябинской области. Похожие проекты реализуют Новосибирске, Кемерово, Владивостоке.

Алексей Текслер выступил в рамках доминанты «Технологический суверенитет». Он напомнил, что главным богатством региона являются люди, а Челябинская область была и остается опорным краем страны. Он перечислил крупные проекты, которые реализуются в Челябинской области. Среди них строительство хирургического корпуса детской больницы в Челябинске, больниц в Магнитогорске и Златоусте, возведение кампуса, крытого легкоатлетического манежа и других объектов.





Глава региона затронул все значимые сферы развития области, отдельно остановившись на роботизации. Он напомнил, что этой зимой президент РФ Владимир Путин открыл в Челябинске завод по производству роботов. Уже почти все используемые детали импортозамещены. Кроме того, в этом году на базе Южно-Уральского государственного университета откроют кафедру промышленной роботизации.

«Сейчас мы активно внедряем на предприятиях Челябинской области наших роботов. Они одни из лучших в мире, потому что самые современные. Видно, какой есть интерес у регионов. Это тренд», — сказал губернатор.

Челябинская область также занимается выпуском уникальных стеклопакетов для небоскребов, троллейбусов, электробусов, модернизированных трамваев. В Миассе строится новый конвейер для производства грузовых автомобилей. Примечательно, что первый такой завод построили в 1943 году.

«Строить второй конвейер мы начинаем в рубежное время. Для нашей страны это характеризует те задачи, которые решает регион в части импортозамещения. Мы все делаем для победы», — подчеркнул губернатор.

Глава региона завершил выступление презентацией области как края лесов и озер. А потом презентовал программу, которая может удаленно управлять трактором.

Свои регионы также презентовали губернаторы Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры. Главными темами стали «Нефтегаз», «Технологический суверенитет» и «Инфраструктура».

Напомним, выставка «Россия» в Москве на ВДНХ стартовала 4 ноября 2023 года в соответствии с указом президента Владимира Путина. На 3 июня ее посетили более 14 млн человек. С момента открытия на площадке побывали более 120 делегаций из различных стран мира. Среди них — почти две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

22 ноября на выставке прошел День Челябинской области. После жители Южного Урала не единожды выбирали площадку для того, чтобы сыграть там свадьбу.