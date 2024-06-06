В Челябинской области увеличат объемы производства куриных яиц

Крупнейшая в УрФО птицефабрика построит восемь новых птичников

Челябинская область нарастит производство куриных яиц за счет строительства новых птичников. Глава региона Алексей Текслер на ПМЭФ‑2024 подписал соглашение о сотрудничестве с руководством крупнейшей птицефабрики в УРФО. В документе говорится о расширении площадок на птицефабрике, что позволит увеличить производство куриных яиц, сообщает пресс-служба губернатора.

Встреча губернатора Челябинской области и гендиректора АО «Птицефабрика Челябинская» Евгения Нарукова состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе переговоров глава региона подписал соглашение о расширении производственных площадок на птицефабрике, что позволит увеличить производство куриных яиц на 140 миллионов штук в год.

Согласно документу, вторая сторона обязуется построить восемь новых восьмиярусных птичников для содержания промышленного стада кур-несушек, проведет реконструкцию комплекса по сортировке яиц и кормового цеха. Первые два птичника будут введены в эксплуатацию уже в августе 2024 года, а остальные — до марта 2025 года. Общий объем инвестиций в 2024-2025 годах — более 2 млрд рублей.

«Реализация проекта обеспечит прирост объема продукции на 140 млн штук яиц в год. Таким образом общий объем производства куриных яиц на АО „Птицефабрика Челябинская“ составит 880 млн яиц в год», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Птицефабрика Челябинская» входит в семерку крупнейших птицеводческих предприятий яичного направления России. Она производит в год более 740 миллионов штук яиц.

Напомним, что в декабре прошлого года Минсельхоз региона сообщал о том, что в результате модернизации производств челябинские птицефабрики в 2024 году планировали увеличить выпуск яиц на 1,1%. По итогам 2023 года Челябинская область заняла 4‑е место среди субъектов РФ по производству куриных яиц.