В Челябинской области обустроят около 500 мусорных площадок

На эти цели региональный бюджет выделит полсотни миллионов рублей

В этом году муниципалитеты нашего региона получат из областного бюджета более 50 млн рублей на обустройство контейнерных площадок и покупку новых баков. Как сообщили в министерстве экологии области, содержать и создавать площадки для сбора мусора должны органы местного самоуправления. Тем не менее большинство муниципальных бюджетов дотационные, поэтому губернатор Алексей Текслер в 2019 году принял решение выделить средства на эти цели из казны региона.

«Планируется обустроить около 500 контейнерных площадок, создать 128 новых и приобрести 467 контейнеров. На данный момент заключены соглашения с 25 муниципальными образованиями», — отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

С начала 2019 года южноуральские территории приобрели почти 11 тысяч контейнеров и обустроили около 4,5 тысячи площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Также было создано более 300 новых площадок с мусорными баками.

Челябинской области предстоит в течение ближайших двух лет полностью закрыть вопрос о сортировке всего мусора в нашем регионе. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер. Также глава региона провел в начале года опрос, готовы ли южноуральцы сортировать отходы. Около 80% респондентов ответили, что готовы отделять вторсырье от остального мусора. Регоператор по обращению с ТКО с конца прошлого года начал устанавливать баки желтого цвета, куда можно выбрасывать пластик, бумагу, стекло и металл.

Ранее специалисты рассказали, какой путь проходит отсортированный мусор, а позже назвали и лидеров по раздельному сбору отходов.