В Челябинске у «Горок» открылся пункт приема пластика и стекла

Работает круглосуточно

На парковке у ТРК «Горки» открыли экостанцию для приема отходов на переработку. Все собранное отдадут на заводы, где из вторсырья будут делать новые вещи.



На экостанции шесть отсеков. Розовый — для бутылок из-под воды, оранжевый — для разных видов твердого пластика (одноразовых контейнеров, крышек от бутылок), в зеленый можно бросить пакеты, в желтый — картон и бумагу (без скрепок), в серый — металлы, в том числе кастрюли, которые магнитятся. Голубой отсек предназначен для стекла.

Все должно быть чистым. Людей просят обращать внимание на маркировки — цифры в треугольниках, которые печатают на упаковках. На отсеках отмечено, что именно куда кидать. Например, цифра «5» обычно встречается на баночках из-под йогурта и сметаны, а «6» — на одноразовой посуде.

Станцию установила челябинская компания «Символ». На предприятии из пластика изготавливают канализационные люки, скамейки, вазоны и столбики-ограждения. На проспекте Ленина лежат решетки дождеприемников от компании. Скоро эковазоны и скамейки поставят у бассейна «Электрометаллург».

«Вазон весит 60 килограммов, и 18 из них пластик: банки из-под шампуня, моющих средств, крышки от бутылок. Остальные 42 килограмма — песок. Мы его смешиваем с пластиком и получаем что-то типа пластилина, которому можно придать любую форму. Этот материал называется полимер-песок», — рассказывает представитель компании «Символ» Анастасия Дик.

Вывозить вторсырье будут по мере заполнения контейнера. Компания уверяет, что, если будет необходимо, машина будет курсировать хоть каждый день. Досортировывать отходы планируют прямо на предприятии: люди часто путают, в какой отсек что кидать, и поэтому без дополнительной сортировки не обойтись.

Часть пластика пойдет на производство люков и вазонов, а остальное отдадут другим переработчикам Урала. Например, челябинскому заводу «Втор-Ком» достанутся пластиковые бутылки.

Компания «Символ» уже много лет занимается переработкой пластика. С прошлого года предприятие пробует собирать пластик у населения.

«Парадокс — на полигонах захоронены сотни тысяч тонн пластика ежегодно. А мы для производства везем пластик издалека, с северов — из Перми, Самары, Казахстана, Караганды… Сейчас решили попробовать собирать у челябинцев, чтобы получить чистый пластик, чистое сырье», — рассказывает основатель компании «Символ», технический директор Владимир Симонов.

Напомним, что подобный контейнер «Разделяйки» из нескольких отсеков установлен у торгового города «Алмаз». В районах Челябинска планируют открыть сеть стационарных пунктов «Разделяйка у дома», похожие на советские пункты приема стеклотары, где пластик будут принимать за деньги.