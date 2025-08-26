Челябинск будет отмечать день рождения три недели подряд

Праздничные мероприятия стартуют уже 30 августа

Челябинск готовится отмечать 289-летие. Первые мероприятия начнутся уже на этой неделе, 30 августа, а продлится праздник вплоть до 20 сентября. Основная программа запланирована на 13 сентября, в этот день пройдет несколько фестивалей, концерт с Валерией и фейерверк. Афишу (6+) опубликовала администрация города.

Стартуют мероприятия 30 августа с джазового фестиваля «Какой удивительный мир» и стрит-парада музыкантов по Кировке. Через день на главной пешеходной улице пройдет книжный фестиваль «Челябинск читающий».

В субботу, 6 сентября, праздничная программа охватит сразу несколько площадок города и все парки. В Саду Победы состоится фестиваль керамики, в горсаду Пушкина — игра «Бегущий город». В этот же день в Саду камней пройдет фестиваль «Челябинская область — большая семья», а в поселке Западном — праздничные мероприятия на центральной площади. На следующий день в парках Гагарина и Тищенко и садах Победы и Пушкина будут показывать фильмы под открытым небом.

Чемпионаты по BMX и самокату и парад моды обещают 12 сентября — на площадке у ЛА «Трактор» и Кировке соответственно.

Главные мероприятия пройдут 13 сентября, в субботу. На Кировке — творческая акция «Легенды Челябинска», фестиваль театров и караоке. На набережной реки Миасс — гастрономический фестиваль, в Арт-сквере — группа «Братья Грим», на улице Карла Маркса покажут разные экземпляры общественного транспорта, в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» на Лесопарковой откроют выставку Сергея Васильева «Челябинск — черты эпохи». Не обойдется День города без традиционного концерта — он будет на площадке у Торгового центра, перед челябинцами выступят Валерия и Дмитрий Певцов. Завершится день фейерверком, который пустят на набережной Миасса.

Трехнедельная праздничная программа подойдет к концу 20 сентября, в этот день в парке Тищенко пройдет фестиваль национальных видов спорта, а в Никольской роще — военно-исторический праздник «Уральские герои».



