Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» готовятся выйти на подиум в День города

Они предстанут в ярких акцентных образах, отражающих их характер

Стук каблуков по импровизированному подиуму, примерка ярких украшений и восхищенные слова: «Да, село идеально, это оно!» Именно так сотрудники Первого областного медиахолдинга готовятся к предстоящему модному показу 12 сентября. Насколько сложно было менять амплуа на модель и какие образы увидят гости показа, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Контрастные образы, яркие винные оттенки, обилие украшений — представить журналистов решили дерзко, через современные модные тенденции. Поэтому место нашлось кожаным баскам, вязаным шапочкам, прозрачным юбкам и брюкам, шипам. Коллекция как бы намекает: «Сотрудники „Первого областного“ яркие, уверенные в себе». А еще образы раскрывают, на какие цвета обратить внимание этой осенью.

«Коллекция отвечает всем нашим запросам. Во-первых, это цвет: винный — цвет осени, нового сезона, нового телевизионного сезона в том числе. У нас как раз выходит очередной цикл программы „Наше все“. Образы подчеркивают нас, придают нам глубину и показывают наш внутренний мир», — рассказали ведущие ток-шоу «Наше все» Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова.

Одежду подбирала эксперт по стилю и дизайнер Татьяна Дербенцева. Отталкиваться приходилось от того, что все модели разного возраста, комплекции, даже суть работы у них разная. Вещи должны были придать журналистам единый характер.

«Концепция была в том, чтобы показать многослойность, интересные образы из обычных вещей, которые есть в гардеробе, как, например, тренч, или брюки, или мини-юбка. Эти вещи всегда можно просто надеть и выйти, а мы решили показать что-то интересное, необычное, стилизовать вещи», — поделилась стилист.

При этом стилист учла и внутренний стиль девушек, неповторимый, как отпечаток пальца или темперамент.

«Мне очень близок образ, потому что в повседневной жизни я могу надеть в один день гипюровые брюки или атласную яркую юбку, а в другой — спортивные брюки, худи или лонгслив. В образе же буквально объединили два моих полярных проявления стиля: верх составили таким спортивным, а низ — женственным, даже роковым», — отметила корреспондент ИА «Первое областное» Евгения Старцева.

Большинство сотрудников медиахолдинга привыкли работать с камерами, но выходить на подиум для них — в новинку. Поэтому пришлось с нуля учиться правильному шагу, позированию. Девушки встали на каблуки, которые нечасто носят в повседневной жизни.

«Я очень волнуюсь, ведь я не хожу на каблуках. Здесь я стараюсь, учусь, каждая репетиция дается мне с трудом, но все получается, и мне это очень нравится. Я работаю за кадром, поэтому для меня такой опыт приносит новые ощущения», — рассказала режиссер монтажа телеканала «УРАЛ1» Евгения Трушкина.

Повезло ведущей программы «Время новостей» и продюсеру радио Business FM Челябинск Марии Полевщиковой — опыт в моделинге у нее уже был. Воспоминания из детства помогают уверенно держаться на подиуме и эффектно презентовать образ: винный тренч, леопардовые брюки, кожаные украшения.

«Мы привыкли, что на нас смотрят, но когда ты в кадре — на тебя смотрит камера. И уже через камеру нас видят зрители, а мы не видим их глаз, реакции. А когда мы пойдем по подиуму, вокруг будет много зрителей, много реакций, от которых ты в моменте заряжаешься. Раньше я занималась моделингом, помню эти ощущения. К сожалению, когда закончилась школа, закончилась моя модельная карьера. Сейчас интересно вспомнить навыки, понять, что поменялось в моделинге за прошедшие годы. И мне понравился образ. Еще на первой репетиции мы с девочками сказали, что хотим что-то яркое, эпатажное, хотим уйти от пиджаков с юбками, которые мы носим на работу. Хотелось, чтобы одежда показала наш характер, а мне кажется, что журналисты все люди с характером. Я хотела что-то дерзкое, что-то в моих любимых тонах», — отметила Мария.

Пока сотрудники медиахолдинга не до конца раскрывают детали своих нарядов. Увидеть полные образы челябинцы и гости города смогут 12 сентября. Парад моды начнется в 18:30 на главной пешеходной улице Челябинска. На телеканале ОТВ, сайте 1obl.tv и в телеграм-канале «Смотри ОТВ» будет идти прямая трансляция.

Возрастное ограничение: 6+.