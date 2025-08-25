В День города в Челябинске выступит Валерия

В областной столице запланировано 67 мероприятий

На концерте в честь Дня города в Челябинске выступит певица Валерия. В мэрии сообщили, что подготовка к масштабному празднованию находится на финальной стадии.

В городе запланировано 67 мероприятий, которые начнутся уже 1 сентября. 12, 13, 14 сентября пройдут основные празднования, также состоится большой концерт на площадке у Торгового центра.

Ведущим станет Дмитрий Губерниев, также в мероприятии примет участие Дмитрий Певцов. Особое внимание уделят безопасности горожан, планируется привлечь дружины.