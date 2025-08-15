В джазе только Южный Урал: в Челябинске музыканты пройдут парадом по улицам

Это станет частью фестиваля «Какой удивительный мир»

В Челябинске с 21 августа по 3 сентября пройдет традиционный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» (12+). За это время музыканты не только выступят на сцене филармонии, но и устроят мастер-классы, лекции, выставки и экскурсии. А главной фишкой станет стрит-парад по Кировке, сообщает региональный Минкульт.

Джаз-фестиваль откроет ансамбль «Уральский диксиленд». Музыканты сыграют в Саду Победы, а позже здесь же покажут фильм «Мы из джаза». Через три дня историк джаза Наталья Риккер проведет авторскую экскурсию по пешеходной части Кирова «Челябинск. Джаз — точка притяжения». Она расскажет о джазе в Челябинске и покажет культовые места.

В четверг, 28 августа, в концертном зале Прокофьева состоится выступление оркестра имени Олега Лундстрема с певицей Анной Бутурлиной. На следующий день оркестр приедет в Магнитогорский старейший драмтеатр имени Александра Пушкина.

Фестиваль продолжит сессия «Искусство джазового исполнительства. Профессионалы индустрии о секретах мастерства» в Детской филармонии Абдурахманова. Там пройдет обсуждение джазового образования в регионах с известными артистами, вокалистами и художественными руководителями. А также состоится мастер-класс с участниками дискуссии.

В этот же день, 29 августа, в концертном зале Прокофьева выступит квартет Давида Мелконяна и «Уральского диксиленда Игоря Бурко» с московской джазовой певицей Асет. Концерт Мелконяна и Асет на форуме пройдет впервые.

Большая программа ждет зрителей 30 августа. На Кировке состоится марш с участниками театрализованного стрит-парада. Шествие пройдет от фонтана у театра оперы и балета в сторону барельефа Бурко на Кирова. Там же зазвучит концерт-марафон с джазовыми оркестрами. В этот же день для посетителей ТРК «Алмаз» выступят NUGGERS, на ж/д вокзале пассажиров будет приветствовать «Уральский диксиленд», а в Drunke pub пройдет джем-сейшен (18+) с участием хедлайнеров — «Уральского диксиленда», NUGGERS, Софьи Мироновой и Юрия Багаутдинова.

Фестиваль завершится 3 сентября в Аше во дворце «Металлург» с концертом Башкирской государственной филармонии «Башкортостан» под управлением народного артиста республики Олега Касимова.

Автор: Елизавета Михно