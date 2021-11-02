Челябинец, снимающий ролики про бабушку с деменцией, отказывается общаться с журналистами

Он написал пост в соцсети

Сегодня, 2 ноября, челябинец Александр Ошкуков написал еще один пост в социальной сети и объяснил, почему он вместе с супругой снимают видеоролики, героиней которых стала бабушка с деменцией.

Корреспондент Первого областного информагенства попыталась связаться с молодым человеком по телефону: — Алло, это Александр? — Нет, а кто это? — Я корреспондент Первого областного информагентства... Собеседник прекратил разговор.

Сегодня утром на своей странице Александр Ошкуков опубликовал большой пост. Он утверждает, что СМИ распространяют ложные сведения о роликах в «ТикТоке». Что ни у него, ни у супруги не было цели заработать на болезни бабушки или поглумиться над ней.

«Недавно про нас начали распространять лживую информацию. Я считаю, что информация в СМИ является КЛИКБЕЙТОМ (веб-контент, целью которого является увеличение активности в ущерб качеству и точности информации). „В связи с представленной информацией в СМИ появились отрицательные мнения нашего ухода за бабушкой и тем, что мы снимаем видео в ТТ. Распространяется наглая ложь в СМИ. В нашу сторону идет травля. Все видео в ТикТок проходят модерацию. Если бы видео содержали жестокость, насилие и другие противоправные действия — все видео были бы заблокированы, а аккаунт был бы удален давным- давно! Это стандартная процедура для всей сети интернет! Наши видео набирают более 10 млн просмотров, аккаунт до сих пор не удален, а видео смотрят люди. ЦЕЛИ ОСКОРБИТЬ КОГО-ТО, ТРАВМИРОВАТЬ ИЛИ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД НЕТ! МЫ НЕ НАРУШАЕМ ПРАВА, НЕ ИЗДЕВАЕМСЯ И НЕ БЬЕМ НИКОГО! НЕ СОБИРАЕМ ДОНАТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ НУЖДЫ ДЛЯ БАБУШКИ! МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ БАБУШКУ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ!» — написал Александр (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Также мужчина отметил, что в комментариях все восхищаются бабушкой — тем, как супруги заботятся о ней, опрятно одевают и честно показывают жизнь рядом с больным деменцией человеком. Мнения южноуральцев относительно контента блогеров разделились. Кто-то считает, что ролики о бабушке не нарушают никаких морально-этических норм. Другие же, наоборот, утверждают, что подобного контента быть не должно, что это издевательство над человеком, который не понимает, что с ним происходит.

В квартиру к блогерам наведались представители прокуратуры, Следственного комитета, органов опеки и участковый терапевт. По словам министра соцотношений Ирины Буториной, здоровью страдающей деменцией бабушки ничего не угрожает.

Напомним, молодые люди на своих аккаунтах в соцсети «ТикТок» размещали видеоролики со страдающей деменцией бабушкой в главной роли. Ролики сопровождались шутками и веселой музыкой. По предварительным данным СК РФ, семья таким образом еще и собирала пожертвования для ухода за престарелой родственницей. Огласку ситуация получила еще в июле 2021 года, тогда же министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина предлагала внучке бабушки — супруге Александра — обратиться в органы соцзащиты.

И вновь специалисты Минсоца обращались к блогерам, чтобы те вышли на связь. Накануне удалось выяснить адрес проживания пожилой женщины.

В отношении Александра Ошкукова и его супруги начата доследственная проверка челябинской полицией и следственным управлением СК РФ.



Люди, родственники которых также страдают деменцией, поделились с ИА «Первое областное».

«У меня мама сейчас ухаживает за своей мамой с деменцией. И я не представляю, чтобы она так привлекала внимание к болезни», — сказала челябинка.

«Это на самом деле тяжело — понимать, что твой близкий человек не осознает свои действия. Но не нужно насиловать себя и делать все, ставя себя в позицию жертвы ситуации. Нашим решением было поместить бабушку в „санаторий“. И она под присмотром, и семья знает, что она под наблюдением. Многие люди боятся это делать, в нашем обществе это почему-то стигматизируется: „Отдать родного непонятно кому, да мы лучше сами, ЭТО НАШ КРЕСТ“», — поделилась жительница города.

На просторах You-tube можно найти ролики об уходе за больными деменцией. Блогеры делятся действительно ценными лайфхаками, показывают, как правильно минимизировать негативные аспекты болезни. Сам по себе такой контент, безусловно, является полезным и нужным. А пока челябинские блогеры ищут юриста, чтобы защитить свои интересы в суде, который, вероятно, не за горами.