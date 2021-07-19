Минсоц Челябинской области предложил интернат для бабушки с деменцией из «TikTok»

Ирина Буторина рассказала, как власти могут помочь больной женщине

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина назвала бесчеловечными ролики из сети «TikTok» про больную деменцией бабушку и предложила семье передать старушку в специализированный интернат, сообщает в понедельник, 19 июля, пресс-служба регионального ведомства.

«Поступок родственников бесчеловечный, достоин общественного порицания и, возможно, на грани закона. Мы обратились в сети «TiKTok» к родственникам с просьбой выйти на контакт, чтобы обеспечить полноценный уход за больной бабушкой. Мы готовы предоставить помощь социального работника на дому или разместить бабушку в стационарном учреждении, где она круглосуточно будет находиться под присмотром специалистов», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, ранее неизвестная девушка из Челябинска выложила в социальные сети несколько роликов о том, как она «ухаживает за больной деменцией бабкой». На самомом деле происходящее в семье трудно назвать заботой о пожилом человеке. Девушка только жалуются на жизнь, ворчит на близкого человека и выставляет ее недуг на потеху своим подписчикам.

Поступок девушки осудили другие пользователи социальных сетей и даже в правоохранительных органах.