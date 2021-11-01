В Челябинске авторы стримов про страдающую деменцией бабушку больше не выходят на связь

Министр Ирина Буторина вторично предложила помощь родным больной женщины

Руководство министерства социальных отношений обратилось к блогеру Александру Ошкукову и его семье с просьбой выйти на связь. В ведомстве повторяют предложение предоставить страдающей деменцией бабушке социального работника или разместить женщину в учреждении социального обслуживания, сообщает пресс-служба Минсоца. С середины лета члены семьи, «прославившейся» благодаря публикации видеороликов с беспомощной пенсионеркой, так и не обращались в органы соцзащиты несмотря на жалобы на тяжелую жизнь.



Как сообщало ИА «Первое областное», в отношении челябинца Ошкукова и его супруги ведется проверка правоохранительными органами: молодые люди на своих аккаунтах в соцсети «ТикТок» размещали видеоролики со страдающей деменцией бабушкой в главной роли. Ролики сопровождались шутками и веселой музыкой. По предварительным данным СК РФ, семья таким образом еще и собирала пожертвования для ухода за престарелой родственницей. Огласку ситуация получила еще в июле 2021 года, тогда же министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина предлагала внучке бабушки — супруге Александра — обратиться в органы соцзащиты.

«Ни молодая супружеская пара, ни другие взрослые члены этой семьи на связь с представителями министерства не вышли. По возможным адресам проживания внучки и ее супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена. Вместе с тем мы считаем, что снимать ролики для Интернета, пользуясь беспомощностью близкого человека, и тем более пытаться на этом заработать — это низкий, аморальный поступок, поэтому настойчиво просим родственников обратиться в министерство социальных отношений по телефону (351) 261-05-09», — распространила сегодня, 1 ноября, повторное обращение Ирины Буториной пресс-служба ведомства.

По данным работников системы соцзащиты, бабушка состоит на учете у психиатра, в судебном порядке недееспособной она не признавалась, опекунство над ней не устанавливалось. Между тем, согласно российскому законодательству, признать гражданина недееспособным можно только через суд, а инициировать процедуру могут близкие, орган опеки, психиатрическое или психоневрологическое учреждение. Однако соцработники, как следует из обращения министра, старушку найти не смогли. Следовательно, проявить активность следует родственникам: насильно изъять даже утратившего рассудок человека из семьи нельзя.

История челябинских тиктокеров и страдающей деменцией старушки получила широкую огласку в СМИ. Сам Александр Ошкуков уже жаловался в соцсетях, что в его отношении развернулась травля. Тем не менее блогер не выходит на связь с официальными инстанциями. Запрос корреспондента Первого областного информагентства в соцсети «ВКонтакте» он также проигнорировал.