Минсоц Челябинской области обратился к родственникам бабушки, попавшей в ролики для «ТикТока»

Супружеская пара так и не вышла на связь с министерством

После публикаций в сети Интернет видеороликов о жизни пожилой женщины, страдающей деменцией, Минсоц Челябинской области обратился к ее родственникам, однако супружеская пара так и не вышла на связь. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в отношении Александра Ошкукова и его супруги начата доследственная проверка челябинской полицией и следственным управлением СК РФ: по версии следственных органов, «в ходе ежедневных прямых эфиров в сети Интернет двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией. При съемках стримов они унижают пожилого человека, смеются над ее состоянием. За демонстрацию подобных действий они получают пожертвования от интернет-аудитории».

После публикации роликов их автор, по его словам, подвергся травле в соцсетях.

«Сразу после первых публикаций в сети Интернет мы публично обратились к родственникам страдающей деменцией бабушки с предложением предоставить помощь социального работника на дому либо разместить пожилую женщину в стационарном учреждении социального обслуживания. Однако ни молодая супружеская пара, ни другие взрослые члены этой семьи на связь с представителями министерства не вышли. По возможным адресам проживания внучки и ее супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена. Вместе с тем мы считаем, что снимать ролики для Интернета, пользуясь беспомощностью близкого человека, и тем более пытаться на этом заработать — это низкий, аморальный поступок, поэтому настойчиво просим родственников обратиться в министерство социальных отношений по телефону (351) 261-05-09», — комментирует пресс-служба ведомства.

Известно, что бабушка состоит на учете у психиатра, в судебном порядке недееспособной она не признавалась, опекунство над ней не устанавливалось.