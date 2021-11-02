Средняя зарплата жителей Челябинской области выросла до 42 тыс. рублей

Больше остальных получают ученые и технические специалисты

В Челябинский области продолжает увеличиваться среднемесячная заработная плата. С января по август заработок жителей региона по полному кругу организаций вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг в среднем 42,3 тыс. рублей. Данные опубликовала пресс-служба Минэкономразвития области со ссылкой на Челябинскстат.

Самые высокие зарплаты в регионе у специалистов научной и технической деятельности — 57,5 тыс. рублей. Работники финансовой и страховой отрасли получают 56,9 тыс. рублей ежемесячно, сотрудники области информации и связи зарабатывают 56,3 тыс. рублей. При этом заметнее всего заработные платы увеличились в сферах гостеприимства (+18,1%), оптовой и розничной торговли (+17,8%), информации и связи (+17,6%).

«Отметим, что зарплата в регионе росла на протяжении всего 2021 года и в отсутствие локдауна. Результат же, с которым мы выйдем из текущего периода ограничительных коронавирусных мер, напрямую зависит от его продолжительности. При этом напомним работодателям и работникам: по указу президента нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября предоставляются с сохранением заработной платы», — уточнили в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Отметим, после введения новых ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в Челябинской области спрос на персонал сократился в 12 отраслях. Изменения рынка труда в период с 25 по 31 октября проанализировали специалисты службы исследований hh.ru. Сильнее всего в регионе снизилось число вакансий в сфере гостеприимства — на 12,1%. Юристы стали востребованы меньше на 9,8%, специалисты в отрасли страхования — на 8,8%. При этом общий спрос на персонал снизился только на 0,1%.