Челябинец получил премию, вручаемую по инициативе Владимира Путина

Дмитрия Андреева отметили в номинации «Национальная кадровая инициатива»

Сооснователь компании «Инновации детям» (резидент фонда «Сколково») Дмитрий Андреев стал лауреатом Национальной премии «Страну меняют люди» от Агентства стратегических инициатив. Вручать эту награду поручил президент России тем, кто делает страну сильнее — через действия, решения и проекты, которые работают. Церемония состоялась 15 июля в концертном зале «Зарядье» в Москве, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе It-Park74 (региональный оператор «Сколково»).

«Считаю, что лидеры проектов, имеющих высокую значимость, ценность для страны, для общества, достойны особого поощрения»,— отмечал Владимир Путин.

Челябинца отметили в номинации «Национальная кадровая инициатива» за переосмысление образования и запуск проектов, формирующих новое поколение педагогов. В 2024 году на выставке конкурса российских брендов «Знай наших» Дмитрий Андреев лично представлял Владимиру Путину интерактивную песочницу. Тогда же компания стала одним из победителей в номинации IT.

Компания «Инновации детям» разработала стандарт современного образования «Бережная цифра». В основе подхода лежат реальные контактные игры. Они формируют у детей креативность, эмоциональный интеллект, когнитивные навыки, логическое мышление и живую коммуникацию.

«Мы не растим „iPad-детей“, которые послушно нажимают на кнопки — мы воспитываем тех, кто умеет мечтать, чувствовать и создавать»,— подчеркнул Дмитрий Андреев.