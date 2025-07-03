Владимир Путин взял на пробу челябинский лимонад с выставки «Знай наших»

Напиток создали в южноуральском городе Аше

Президент Владимир Путин посетил выставку участников третьего сезона всероссийского конкурса «Знай наших», где ознакомился с достижениями российских брендов, сообщает официальный сайт организаторов форума «Сильные идеи для нового времени».

Среди представленных компаний внимание главы государства привлекла челябинская компания Lapochka drinks («Лапочка дринкс») из города Аши. Президент оценил продукцию компании и взял с собой на пробу один из напитков — функциональный лимонад, обогащенный пребиотиками и не содержащий сахара.

Выставка, прошедшая в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», представила 12 перспективных брендов из различных регионов России, демонстрирующих успехи в разных отраслях — от продуктов питания до высоких технологий. Владимир Путин положительно оценил представленные разработки, отметив, что многие бренды создают продукты на базе собственных разработок, а не путем обратного инжиниринга.

Среди других представленных брендов были робототехническая компания из Ростова, производитель зубных щеток из Твери, швейное предприятие из Мелитополя, а также компании из Мордовии, Курска, Иркутска и Москвы, демонстрирующие инновации в различных сферах, включая ювелирное дело, разработку искусственного интеллекта и производство продуктов питания.

Напомним, челябинский бренд натуральных лимонадов Lapochka будет развиваться с поддержкой правительства региона. Инвестиции в 40 миллионов рублей позволят увеличить выпуск напитков до 4 миллионов банок в месяц и создать 120 рабочих мест к концу 2026 года. Компания планирует построить складской комплекс и запустить новую продуктовую линию. Сейчас продукция Lapochka экспортируется в Беларусь и Казахстан.