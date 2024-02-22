Владимиру Путину показали созданное в Челябинске обучающее оборудование для детей

Директор компании лично рассказал о разработках

Президент РФ Владимир Путин посетил форум «Сильные идеи для нового времени» и выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Свои разработки представили 78 компаний из 27 регионов. Глава государства ознакомился и с интерактивным обучающим оборудованием, созданным в Челябинске компанией «Инновации детям». Об этом сообщает пресс-центр конкурса «Знай наших».

В компании «Инновации детям» (резидент фонда «Сколково») разрабатывают инновационное IT‑оборудование для образовательных организаций. Специалисты придумали и запустили в производство интерактивные песочницы, скалодромы, физкультурные и игровые комплексы, умные зеркала. В устройствах используется технология дополненной реальности. Применение нейросети позволяет распознавать звуки, слова, размер, цвет и геометрию объектов, захватывать изображения. Компания «Инновации детям» стала одним из победителей конкурса в номинации «IT».

Директор Дмитрий Андреев в интервью информационному агентству «Первое областное» рассказывал, что компания стремится сделать такие устройства, чтобы они не только помогали обучению, но и сохраняли здоровье детей. Гаджеты активно используются в Челябинской области. Создание оборудования — иррациональный процесс.

«Иногда, да, мы видим проблему. Но чаще всего применяем нелинейные решения. Умное зеркало мы придумали после того, как в детском саду увидели зеркала, с которыми работают логопеды. Как оказалось, детям не очень интересно заниматься, потому что акриловые зеркала плохо отражают, а находящийся рядом диктофон делал некачественную запись с искажением звука. Мы поняли, что важно логопеду и ребенку. Сделали умное зеркало, которое заменяет целый кабинет»,— пояснял Дмитрий Андреев.

Конкурс растущих российских брендов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс», поддержку оказывает корпорация ВЭБ.РФ. Появился проект в 2023 году по поручению президента. Тогда в конкурсе участвовало 5 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Во втором конкурсе уже более 12 тысяч участников, включая 80 — из Челябинской области. Победители получаю поддержку в продвижении своих торговых марок. Это помогает увеличить объемы продаж и прибыли.