Челябинец 50 лет играет в лотерею: «Мне интересен сам процесс»

«Что ж, зато повезло в любви», — говорит Леонид, вспоминая поговорку об известной корреляции

В большой выигрыш не верит, но все равно систематически покупает лотерейки, в основном к праздникам. В День лотереи челябинец Леонид рассказал ИА «Первое областное», что заставляет его вновь и вновь брать «счастливые билетики».

«Самый крупный выигрыш у меня случился, наверное, в 70-х. Я тогда с двумя товарищами по общежитию купил билет, а он возьми и выиграй холодильник. А в те годы приобрести холодильник было достаточно проблематично — очереди, талоны, поэтому мы посовещались и продали сам выигрышный билет за 300 рублей. Каждый взял себе по сотне. Я на нее, помню, пошил себе хороший костюм, в котором потом отправился поступать в институт», — рассказывает мужчина.

Потом — как спортсмен-любитель, волейболист — практически каждые выходные играл в «Спортлото». Следующий заметный выигрыш произошел в конце 1980-х:

«Тогда в „Спортлото“ повезло выиграть 90 рублей — а моя зарплата инженера тогда составляла 140. Дочь вот напоминает, что тогда купили ковер в квартиру».

Больше таких заметных денежных подарков от судьбы не было, но зато в любви повезло, говорит Леонид. Кстати, и вся семья нет-нет да и побалуется лотерейками — дарят друг другу на праздники, подписывают, где чей билет, и доверяют главе семейства посмотреть телеэфир с розыгрышем.

«В этом отдельное удовольствие: вооружиться очками, карандашом, следить, зачеркивать. В возможность большого выигрыша я не верю, но свои всегда надеюсь отыграть», — говорит Леонид.

Вот и в последний раз, на 23 Февраля, взял четыре билетика на 400 рублей, три из них выиграли: 100, 100 и 150. Ну, можно сказать, почти вернул свои.

«Следующие на очереди — какая-нибудь лотерея на 8 Марта моим девочкам: жене, дочери, внучке. Потом, наверное, на день рождения дочке, а потом, когда начнется садово-огородный сезон, будет не до этого, поэтому будет большая пауза до осенних праздников. Уверен, какой-нибудь билетик точно будет счастливым!»

Между тем южноуральцы уже с начала этого года выиграли несколько миллионов рублей. Так, в канун Нового года житель Верхнего Уфалея купил в отделении «Почты России» выигрышный билет новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион»; в феврале фармацевт из Челябинска стала миллионером, купив билет «Русского лото» в магазине; а буквально на днях южноуралец выиграл более миллиона рублей, потратив 20 рублей на билет гослотереи «Проще, чем дважды два».

Напомним, ранее журналисты ИА «Первое областное» обсудили вероятность крупных выигрышей и феномен лотереи с математиком Владимиром Заляпиным. Кстати, специалист также рассказал, что самое важное здесь — эмоции.